  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

غوغل تطور "وضع طيران" جديد لهواتف أندرويد

الأحد 16 يوليو 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطور "وضع طيران" جديد لهواتف أندرويد



وكالات / سما /

سجلت شركة غوغل حديثا براءة اختراع تتعلق بتطوير تقنية جديدة قادرة على اكتشاف وجود المستخدم على الطائرة، مع تفعيل "وضع الطيران" تلقائيًّا.

ورغم أن التقنية الجديدة لا تزال قيد التطوير، تقول عوغل إنها ستدعم الاتصال بشبكات الواي فاي والبلوتوث، والتي تتعرض عادة إلى أعطال مع شبكات الاتصال الخلوية عند تفعيل وضع الطيران.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية ستعدل التقنية الجديدة إلى إعدادات الاتصال بشبكات الواي فاي بحيث تكون متاحة على الطائرة، بحسب نوع وجودة الشبكة.

وستضع غوغل في عين الاعتبار شحن البطارية، لتفادي  قطع الاتصال بسبب عدة عوامل منها مثلا جودة الاتصال، وعند تفعيل وضع الطيران.

كما توقف كذلك بعض العمليات في خلفية الجهاز، بالإضافة إلى تعطيل التحديثات وعمليات النسخ الاحتياطي التلقائية.

ووفق ملف براءة الاختراع الخاصة بغوغل فإن الجهاز سيتمكن من تحديد وجود المستخدم على الطائرة تلقائيًّا بالاعتماد على بيانات عدة مثل انخفاض الضغط، والإشارات فوق الصوتية، وإشارة واي فاي الخاصة بالطائرة، وعند هبوطها يعود الهاتف مجددًا إلى الوضع الطبيعي.

#أندرويد #غوغل #وضع طيران #هواتف #براءة اختراع

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الاثنين

"إسرائيل" تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة.. ماذا عن الغزيين؟

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

لهذه الاسباب تعجز "حماس" عن دفع رواتب موظفيها !!!

سلسلة تعيينات جديدة في قيادة الجيش الإسرائيلي

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية..

معطيات "إسرائيلية" مقلقة بشأن فئة الشباب

الأخبار الرئيسية

"الجنائية الدولية" تطلق منصة الكترونية لتقديم الشكاوى ضد الإسرائيليين

2023-07-17_22-02-17_765460

فتح تتحدث عن ما يجري بالضفة: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والحرب الأهلية

نتاج إدارة غير سليمة .. ملحم يكشف أسباب أزمة الكهرباء في قطاع غزة

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة ونسبتها ..

"يوم التشويش" .. احتجاجات واسعة في "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية