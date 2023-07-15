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5 انتصارات في بطولة الأشبال بغزة

الأحد 16 يوليو 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 انتصارات في بطولة الأشبال بغزة



غزة / سما /

حققت فرق الصداقة، وخدمات جباليا، واتحاد دير البلح، وأكاديمية "الفيفا" الفوز ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الأشبال مواليد "2008 فما فوق" لكرة القدم في قطاع غزة.

ولحساب المجموعة الثانية، اكتسح الصداقة نظيره فلسطين بتسعة أهداف لواحد في المباراة التي أقيمت على ملعب اليرموك بمدينة غزة، وعلى ملعب بيت حانون شمال القطاع، تغلب خدمات جباليا على بيت لاهيا بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وضمن المجموعة الخامسة، تفوق اتحاد دير البلح على الصلاح بثلاثية لهدف على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع، وعلى نفس الملعب، وفي ذات المجموعة، تغلبت أكاديمية "الفيفا" على الأقصى بهدفين دون رد.

ونظرًا لانسحاب جماعي رفح من مباراته أمام أكاديمية "سكور" في المجموعة الثامنة، تم اعتبار الأخير فائزا بثلاثية نظيفة إداريا.

مباريات الأحد

وتختتم مباريات الأسبوع الرابع الأحد، حيث يلعب شباب الزوايدة مع خدمات البريج، وخدمات خانيونس مع أكاديمية القلعة.

#بطولة الأشبال #غزة

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