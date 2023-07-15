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مستوطنون يضرمون النيران في أراضي بورين جنوب نابلس

الأحد 16 يوليو 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أضرم مستوطنون، اليوم الأحد، النيران في أراضي قرية بورين جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ، بأن مجموعة من المستوطنين قاموا بإشعال النيران في أراض مزروعة بالزيتون، ما أدى إلى إحراق المئات منها في قرية بورين جنوب نابلس، مشيرا إلى أن المستوطنين المتواجدين في المكان منعوا مركبة الإطفاء من الوصول إلى مكان الحرائق.

وأشار إلى أن جرافة تابعة للمستوطنين تتواجد في مكان قريب من الأراضي التي أضرم فيها المستوطنون الحرائق.

ونوه دغلس إلى أن المستوطنين قاموا بنصب "عريشة" على أطراف القرية، وهناك خشية من الأهالي بأن تكون هذه العريشة، بداية لإنشاء بؤرة استيطانية أخرى في المكان.

#نابلس #مستوطنون

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