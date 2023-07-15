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فيورنتينا يُمهد طريق الخروج لسفيان أمرابط

الأحد 16 يوليو 2023 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيورنتينا يُمهد طريق الخروج لسفيان أمرابط



وكالات / سما /

أصبحت أيام النجم المغربي سفيان أمرابط معدودة داخل قلعة فيورنتينا، مع بروز أتلتيكو مدريد في قائمة المُهتمين بخدماته.

وكان أمرابط قد قدم مستويات رائعة مع فيورنتينا خلال الفترة الماضية، كما قدم أداءً راقياً مع مُنتخب المغرب في كأس العالم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية نقلاً عن صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية فإن خطط الفيولا للموسم الجديد لا تتضمن اسم أمرابط.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الفيولا سئمت من الموقف برمته مع تعدد الشائعات بخصوص الأندية المُهتمة بتوقيع أمرابط.

وأكدت الصحيفة على أن نادي أتلتيكو مدريد يُراقب وضعية أمرابط خاصة مع رغبة النادي في التعاقد مع لاعب يمتلك قدراته الفنية والبدنية.

وأبدى في السياق نفسه نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بخدماته، وستُجيب الأيام المُقبلة عن السؤال بشأن الوجهة الجديدة للنجم المغربي المُتألق بشدة في ملاعب الكرة.

ونقل التقرير تصريحاً لشقيق اللاعب نور الدين أمرابط أكد فيه أن سفيان يرغب في مُواصلة مسيرته في أوروبا، ولكنه لم يستبعد التفكير في العروض المُقدمة من أندية الدوري السعودي.

#فيورنتينا #سفيان أمرابط #أتلتيكو مدريد

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