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يوفنتوس يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

الأحد 16 يوليو 2023 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة



وكالات / سما /

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، فرانك كيسي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم كتيبة المدرب ماكس أليجري.

وأفادت شبكة دي مارزيو الإيطالية، مساء السبت، بأن اليوفي يريد انتداب كيسي من البارسا، بنظام الإعارة مع خيار شراء عقده بشكل نهائي من كتيبة البلوجرانا.

وظهر كيسي بشكل جيد مع برشلونة في الموسم الماضي، بعد الحصول على خدماته كلاعب مجاني، بعد نهاية عقده مع إدارة نادي ميلان الإيطالي، لكن الوضع المالي للبارسا يحول دون استمراره في الكامب نو.

ويريد اليوفي وصول كيسي من البارسا، لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وبات اللاعب الخيار الأول لدى إدارة البيانكونيري لتدعيم خط الوسط.

وقد يفضل كيسي فكرة خوض تجربة جديدة في الفترة المقبلة، علماً بأن اللاعب يملك خبرة اللعب في الدوري الإيطالي حيث كان ينشط في صفوف النادي اللومباردي قبل أن ينتهي عقده ويغادر كلاعب حر في الصيف الماضي.

#يوفنتوس #برشلونة #كيسي

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