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بايرن ميونخ يعرض صفقة تبادلية مثيرة على ريال مدريد

الأحد 16 يوليو 2023 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يعرض صفقة تبادلية مثيرة على ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية محاولة بايرن ميونخ إبرام صفقة تبادلية مثيرة للاهتمام مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بطلها الظهير الأمريكي ألفونسو ديفيز والفرنسي أوريلين تشواميني.

وارتبط ألفونسو ديفيز بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، وأكدت بعض المصادر أن اللاعب يرفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ الذي سينتهي في صيف 2025، لرغبته باللعب في سانتياجو برنابيو.

ويدرك بايرن ميونخ أن النادي الملكي معجب كثيراً بقدرات الظهير الكندي، ولذلك اقترحت إدارة النادي البافاري على الرئيس فلورنتينو بيريز القيام بصفقة تبادلية، ينتقل بموجبها ألفونسو ديفيز إلى الريال، مقابل تعاقد البايرن ميونخ أوريلين تشواميني.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن ريال مدريد رفض هذا الاقتراح تماماً، أولاً لأن القيمة السوقية للاعبين ليست متطابقة، حيث تبلغ قيمة تشواميني 85 مليون وفقاً لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في هذا المجال، بينما لا تتخطى القيمة السوقية لألفونسو ديفيز حاجز 70 مليون.

لكن السبب الأهم الذي جعل ريال مدريد يرفض اقتراح بايرن ميونخ هو عدم وجود أي نية للتضحية بأوريلين تشواميني، ورغم أن الريال مهتم بالتوقيع مع ألفونسو ديفيز، لكن ذلك لن يكون على حساب خسارة واحد من أهم الركائز في المشروع الجديد.

#بايرن ميونخ #ريال مدريد #ألفونسو ديفيز #تشواميني

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