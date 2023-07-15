هاري كين يتخذ القرار المنتظر بخصوص مستقبله

وكالات / سما /

اتخذ الإنجليزي الدولي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، القرار المنتظر بخصوص مستقبله في الفترة المقبلة، بعدما ارتبط بمغادرة السبيرز في الصيف الجاري.

ويسعى توتنهام للحفاظ على كين في تشكيلة الفريق بالموسم المقبل من خلال منحه عقداً جديداً بدلاً من العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعب في مفكرة بحث بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على بطاقته هذا الصيف.

أولي هونيس، رئيس البايرن، علق على مستقبل كين، في تصريحات صحفية مساء السبت، وأكد أن هاري اتخذ بالفعل قراره بشأن مستقبله، وألمح إلى أن قراره هو الانضمام للفريق البافاري.

وقال هونيس” هاري اتخذ القرار، ولو حافظ على كلمته، سنحصل عليه، وكارل هاينز رومينيجيه يتحدث معه بانتظام، دانييل ليفي (رئيس توتنهام) شخص ماهر، في البداية كان علينا تحديد سعر الصفقة، إنه يلعب بسلاح الوقت لأنه محترف في ذلك، لكني أقدره بشدة”.

وأضاف مفيداً” هاري يريد اللعب في دوري الأبطال، وتوتنهام لن يمنحه هذا الأمر على عكس البايرن، الآن هو لديه فرصة للانضمام لنادي أوروبي كبير”.