الاحتلال يغلق مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدخلي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي البلدة الشمالي والغربي، وخربة الدير، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، بالإضافة إلى اغلاق الشارع الرئيسي الذي يصل جنوب الضفة الغربية بشمالها أمام مرور المركبات.

وأضاف، أن قوات الاحتلال عززت من اجراءاتها العسكرية قرب مدخل مستوطنة " تقواع"، وانتشر العشرات من المستوطنين على الشارع الرئيسي، وذلك بذريعة إطلاق نار في المكان، أسفر عن إصابة ثلاثة مستوطنين.