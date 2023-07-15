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اصابة 3 مستوطنين بينها خطيرة جراء عملية إطلاق نار قرب تقوع

الأحد 16 يوليو 2023 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة 3 مستوطنين بينها خطيرة جراء عملية إطلاق نار قرب تقوع



القدس المحتلة / سما /

أصيب 3 مستوطنين بجروح متفاوتة بينها خطيرة لمستوطن في الأربعينات من عمره صباح اليوم الأحد، وذلك جراء عملية إطلاق نار وقعت بالقرب من حاجز عسكري عند بلدة تقوع قضاء بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب، تنفيذ عملية إطلاق عند مفرق تقوع، حيث قامت قوات الجيش بمطاردة مشتبه بهم، بحسب ما جاء في البيان.

وأعترف المتحدث العسكري بإصابة مباشرة لمستوطن، بينما أقر بإصابة لمستوطنين بشظايا الرصاص.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن عملية إطلاق نار وقعت قرب حاجز "تقوع" العسكري أسفرت عن 3 إصابات، أحدهما بجراح خطيرة، حيث بلغ عن إصابة طفيفة بشظية رصاصة وثالثة بالهلع.

ونقل المصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى "شعاري تصيديك" بالقدس المحتلة، وحالته الصحية غير مستقرة.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى أن مركبة مسرعة أطلقت النار نحو مستوطن عند حاجز "تقوع"، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع، وذلك بعد تمكنه من الانسحاب من مكان العلمية.

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