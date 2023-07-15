رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى قمع الاحتلال وقفة ضد هدم المنازل في سلوان، واصابات في سلسلة اعتداءات للمستوطنين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- اصابات في سلسلة اعتداءات للمستوطنين وقمع وقفة ضد هدم المنازل في سلوان

- نقل نتنياهو إلى المستشفى وإبقاؤه تحت المراقبة الطبية

- بمشاركة عشرات الآلاف.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- اسرائيل تستهدف لبنانيين بقنابل الغاز بينهم صحافيون وبرلماني

- التربية: نتائج التوجيهي الخميس المقبل

* "الحياة الجديدة":

- قمع وقفة ضد هدم المنازل في سلوان ومستوطنون يعتدون على مواطنين في مسافر يطا ويصورون مساكن في المعرجات

- الاحتلال يعتقل مواطنين اثنين في سبسطية وشابا من السموع بزعم محاولته التسلل إلى مستوطنة عتنائيل

- وزير الحكم المحلي يكشف للحياة الجديدة: خطة عمل لمواجهة الهجمة الاحتلالية على مناطق (ج)

- وفد كويتي يصل فلسطين ويزور محافظة جنين ويشارك بافتتاح صرح الشهداء الكويتيين في بلدة رمانة

- إجراء عنصري: "ميكروت" تخفض كميات المياه المزودة لبيت لحم والخليل

- الأحزاب العربية المشاركة بمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني تؤكد ضرورة الحفاظ على منظمة التحرير

- عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحكومة وإضعاف القضاء للأسبوع الـ28

* "الأيام":

- اصابات في سلسلة اعتداءات شنها مستوطنون مسلحون والاحتلال يقمع وقفة منددة بهدم المنازل في بلدة سلوان

- اصابة شاب واعتقاله بزعم محاولته التسلل إلى مستوطنة قرب السموع

- نتائج التوجيهي الخميس المقبل

- اصابة مواطنة برصاص الاحتلال قرب حاجز عطارة

- "حارس أملاك الغائبين" الاسرائيلي.. من الاستيلاء على العقارات إلى إقامة مستوطنات

- مسلم يتراجع عن إحراق التوراة والإنجيل: أردت فضح الذين يحرقون الكتب المقدسة

- موجات من الحر تجتاح العالم

- قوات اسرائيلية تطلق قنابل دخانية على تجمع قرب الحدود مع لبنان