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الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام نابلس

الأحد 16 يوليو 2023 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصيب مواطن بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، فجر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب المدينة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص في كتفه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: عز الدين عبد الرحمن ريحان، ومالك بلال اشتية، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية قوصين غرب نابلس، واعتقلت المواطن أحمد صائل يدك، بعد أن فتشت منزله.

#نابلس #الاحتلال

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