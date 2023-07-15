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نتنياهو يخضع لفحوصات جديدة وتأجيل اجتماع حكومته

الأحد 16 يوليو 2023 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يخضع لفحوصات جديدة وتأجيل اجتماع حكومته



القدس المحتلة / سما /

يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، صباح الأحد، لفحوصات طبية جديدة للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة أمس نقل على إثرها إلى مستشفى شيبا في تل هشومير.


وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن نتنياهو تعرض أمس لوعكة بفعل تعرضه للجفاف بعد يوم واحد من استجمامه على شاطئ بحيرة طبريا في ظل الأجواء الحارة.


وأشارت إلى أنه يتوقع أن يخرج خلال الساعات اللاحقة من المستشفى بعد أن بقي الليلة الماضية فيه لمتابعة حالته الصحية.


وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم، إلى يوم غد الإثنين.

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