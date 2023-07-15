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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأحد 16 يوليو 2023 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت المحرر مالك اشتية عقب مداهمة منزله في قرية تل بنابلس، فيما اعتقل الطالب عزالدين ريحان عضو مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح بعد مداهمة منزله في نفس القرية.

فيما اعتقل الشاب أحمد يدك من منزله في قوصين قضاء نابلس.

وفي جنين، اعتقل الشاب عبد المالك أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري "دوتان" المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال  قرى وبلدات مسلية، عرابة، مركة وفحمة جنوب جنين، كما اقتحمت قرى جلبون، فقوعة، بيت قاد وعربونة شمال شرق المدينة، وشنت حملات تمشيط واسعة وسيّرت آلياتها في شوارع وأحياء القرى والبلدات في خطوات استفزازية.

وفي بيت لحم، اعتقل الشاب سالم محمد الهريمي خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية أبو نجيم جنوب المحافظة.

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