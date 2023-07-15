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الأحمد يبحث مع بوغدانوف آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

السبت 15 يوليو 2023 11:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يبحث مع بوغدانوف آخر التطورات على الساحة الفلسطينية



موسكو/سما/

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خلال لقائهما في مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو.

وذكر بيان صدر عن "الخارجية الروسية"، أنه جرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود من أجل انهاء حالة التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستئناف عملية المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في إطار تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولي وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

كما بحث اللقاء، مسألة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وأكد الجانب الروسي بحسب البيان، موقفه الثابت والمبدئي واستعداده لبذل كافة الجهود لتجاوز الخلافات بين القوى الفلسطينية، وتوحيد كافة الجهود الدولية من أجل دعم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وكذلك العمل على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية الفلسطينية - الروسية وتطويرها .

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#عزام الاحمد

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