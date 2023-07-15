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إعلام عبري: بديل لنتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء

السبت 15 يوليو 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: بديل لنتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أنه من المتوقع أن يحل بدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رئاسة مجلس الوزراء بعد تعرضه لوعكة صحية هو وزير القضاء  ياريف ليفين.

ووفق قناة كان العبرية، قال مكتب نتنياهو إن الوضع لا يتطلب ذلك، ونتنياهو سيحضر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي غدا.


في المقابل ذكرت القناة الـ12 العبرية، أنه بناء على توصية الأطباء، سيبقى رئيس الوزراء نتنياهو الليلة تحت المتابعة في قسم أمراض القلب في مستشفى شيبا-تل هشومير.

ولفتت إلى أنه  تم تأجيل اجتماع الحكومة المقرر عقده غدا، إلى يوم الاثنين.


 

#نتنياهو

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