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التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية

السبت 15 يوليو 2023 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
التونسية أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون للمرة الثانية



وكالات/سما/
حرمت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا النجمة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة على العالم من تحقيق إنجاز تاريخي وتغلبت عليها بمجموعين نظيفيتين، السبت في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.
 
وشكلت الهزيمة في مباراة اليوم ضربة موجعة لأنس جابر التي كانت تأمل في تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل في أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج في إحدى بطولات “غراند سلام” الأربع الكبرى.
 
وخاضت أنس جابر اليوم ثالث نهائي لها في بطولات “غراند سلام” حيث وصلت إلى نهائي ويمبلدون في العام الماضي لكنها خسرت أمام الكازاخية ايلينا رايباكينا، كما تأهلت إلى نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) بعدها بنحو شهرين وخسرت أمام البولندية ايجا شفيونتيك.

وانهارت أنس جابر بالبكاء بعد خسارتها النهائي، وسط دعم وتصفيق كبير من الجمهور.
 
أما فوندروسوفا، المصنفة 42 على العالم، فقد توجت اليوم بأول لقب لها في غراند سلام، عبر ثاني نهائي لها في البطولات الكبرى، حيث كانت قد خسرت أمام الأسترالية أشليه بارتي في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) عام 2019.
 
#انس جابر

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