وزير التعليم الليبي يعلن إصدار بطاقات المنحة للطلبة الفلسطينيين

طرابلس/سما/

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عمران القيب، إصدار بطاقات المنحة الطلابية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الليبية لهذا العام، مؤكدًا معاملة الطالب الفلسطيني أسوة بأخيه الطالب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير القيب، اليوم السبت، مع القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، بحضور طاقم من السفارة وعدد من كوادر التسجيل في الجامعات الليبية.

ويبلغ عدد الطلبة الفلسطينيين المسجلين في الجامعات الليبية 1366 طالبا وطالبة، موزّعين على 20 جامعة بمختلف أنحاء ليبيا، وسيتم توزيع بطاقات المنحة عليهم خلال الأسبوع المقبل.

وشكر رحال دولة ليبيا الشقيقة، حكومة وشعبا، على مواقفها الداعمة والمساندة دائما لأبناء شعبنا الفلسطيني.