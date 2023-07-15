  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير التعليم الليبي يعلن إصدار بطاقات المنحة للطلبة الفلسطينيين

السبت 15 يوليو 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التعليم الليبي يعلن إصدار بطاقات المنحة للطلبة الفلسطينيين



طرابلس/سما/

 أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عمران القيب، إصدار بطاقات المنحة الطلابية للطلبة الفلسطينيين في الجامعات الليبية لهذا العام، مؤكدًا معاملة الطالب الفلسطيني أسوة بأخيه الطالب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير القيب، اليوم السبت، مع القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، بحضور طاقم من السفارة وعدد من كوادر التسجيل في الجامعات الليبية.

ويبلغ عدد الطلبة الفلسطينيين المسجلين في الجامعات الليبية 1366 طالبا وطالبة، موزّعين على 20 جامعة بمختلف أنحاء ليبيا، وسيتم توزيع بطاقات المنحة عليهم خلال الأسبوع المقبل.

وشكر رحال دولة ليبيا الشقيقة، حكومة وشعبا، على مواقفها الداعمة والمساندة دائما لأبناء شعبنا الفلسطيني.

#ليبيان

الأكثر قراءة اليوم

السويد تنقل رسالة إلى "إسرائيل" بشأن حرق التوراة

الكهرباء بغزة تتحدث حول مشروع العداد الذكي وجدول الكهرباء

وحدة اليمام : هذا ما كان يفضله قادة "عرين الأسود" عند مواجهتنا .. إليكم التفاصيل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

نقل نتنياهو إلى المستشفى (فيديو)

مسؤول امني اسرائيلي كبير: الدولة تتجه نحو مصيبة ويتم سحق الاقتصاد وسحب الاستثمارات

هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-15_19-30-58

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ28 على التوالي

resize

الداخلية بغزة توجه دعوة للمواطنين عند إعلان نتائج "التوجيهي"

photo_2023-07-15_15-58-38

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل في سلوان (فيديو)

photo_2023-07-15_16-18-02

الشخص الذي هدد بحرق التوراة في السويد يتراجع ويكشف السبب

photo_2023-07-15_14-56-25

نقل نتنياهو إلى المستشفى (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية