  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مفوضية المرأة في المركزي للصيادلة تعقد اجتماعًا لتدارس استيراتيجية المكاتب الفرعية الصيدلانية

السبت 15 يوليو 2023 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوضية المرأة في المركزي للصيادلة تعقد اجتماعًا لتدارس استيراتيجية المكاتب الفرعية الصيدلانية



غزة/سما/

 عقدت مفوضية المرأة في المكتب الحركي المركزي للصيادلة بالمحافظات الجنوبية اليوم اجتماعًا مع المكلفات بالمهام في المكاتب الحركية الفرعية في الأقاليم، لمناقشة أوضاع المرأة الفتحاوية في المكاتب الصيدلانية. حضر الاجتماع الدكتورة ريما عوني بسيسو مفوض المرأة في المكتب الحركي المركزي للصيادلة، والدكتورة وداد القيق عضو المكتب الحركي المركزي، بالإضافة إلى المكلفات بمهام مفوضيات المرأة في المكاتب الفرعية الصيدلانية بالأقاليم، والكادر النسوي للمرأة في المكاتب الحركية الصيدلانية.
 
وأوضحت "بسيسو" أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة للتواصل وتشكيل اللجان الفرعية والهيئة العامة في كل مكتب. وأشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب مع جميع المكونات الحركية للمرأة الصيدلانية بالمحافظات الجنوبية لوضع خطط وبرامج ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز وتقوية موقف المرأة الفتحاوية والنهوض بها.
 
وتابعت مفوض المرأة في المكتب المركزي للصيادلة بأنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لتوضيح العلاقة بين المكاتب الفرعية في الأقاليم والمكتب المركزي، ومناقشة كافة المجالات بما في ذلك الثقافية والاجتماعية لخدمة المرأة والنهوض بها في كل الأصعدة. 

وأكدت أن المرأة الصيدلانية لها دور كبير في الحركة، وهي كانت ومازالت من رائدات الحركة، ولذلك يجب تعزيز دورها وتقويته بحيث تكون في الطليعة.

#مفوضية المرأة في المركزي للصيادلة

الأكثر قراءة اليوم

السويد تنقل رسالة إلى "إسرائيل" بشأن حرق التوراة

كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة​

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"

مسؤول امني اسرائيلي كبير: الدولة تتجه نحو مصيبة ويتم سحق الاقتصاد وسحب الاستثمارات

وفاة عامل من غزة في الداخل المحتل

نقل نتنياهو إلى المستشفى (فيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-15_15-58-38

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل في سلوان (فيديو)

photo_2023-07-15_16-18-02

الشخص الذي هدد بحرق التوراة في السويد يتراجع ويكشف السبب

photo_2023-07-15_14-56-25

نقل نتنياهو إلى المستشفى (فيديو)

2021-08-01_11-25-07_799586-730x438

هآرتس: التصعيد مع حزب الله قد يغير الأوضاع في "إسرائيل"

رسميا.. التربية تعلن موعد نتائج الثانوية العامة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية