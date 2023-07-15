مفوضية المرأة في المركزي للصيادلة تعقد اجتماعًا لتدارس استيراتيجية المكاتب الفرعية الصيدلانية

غزة/سما/

عقدت مفوضية المرأة في المكتب الحركي المركزي للصيادلة بالمحافظات الجنوبية اليوم اجتماعًا مع المكلفات بالمهام في المكاتب الحركية الفرعية في الأقاليم، لمناقشة أوضاع المرأة الفتحاوية في المكاتب الصيدلانية. حضر الاجتماع الدكتورة ريما عوني بسيسو مفوض المرأة في المكتب الحركي المركزي للصيادلة، والدكتورة وداد القيق عضو المكتب الحركي المركزي، بالإضافة إلى المكلفات بمهام مفوضيات المرأة في المكاتب الفرعية الصيدلانية بالأقاليم، والكادر النسوي للمرأة في المكاتب الحركية الصيدلانية.



وأوضحت "بسيسو" أن الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات السابقة للتواصل وتشكيل اللجان الفرعية والهيئة العامة في كل مكتب. وأشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماع قريب مع جميع المكونات الحركية للمرأة الصيدلانية بالمحافظات الجنوبية لوضع خطط وبرامج ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز وتقوية موقف المرأة الفتحاوية والنهوض بها.



وتابعت مفوض المرأة في المكتب المركزي للصيادلة بأنه سيتم عقد اجتماعات متتالية لتوضيح العلاقة بين المكاتب الفرعية في الأقاليم والمكتب المركزي، ومناقشة كافة المجالات بما في ذلك الثقافية والاجتماعية لخدمة المرأة والنهوض بها في كل الأصعدة.

وأكدت أن المرأة الصيدلانية لها دور كبير في الحركة، وهي كانت ومازالت من رائدات الحركة، ولذلك يجب تعزيز دورها وتقويته بحيث تكون في الطليعة.