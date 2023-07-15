المباحث بغزة توجه تحذيرا لمطلقي النار يوم نتائج "التوجيهي"

غزة/سما/

وجهت المباحث العامة بغزة، مساء يوم السبت، تحذيرًا إلى مطلقي النار عند إعلان نتائج الثانوية العامة يوم الخميس المقبل.

وقالت المباحث في تصريح صحفي:" إننا نحذر من إطلاق النار والمفرقعات النارية الخطرة احتفالاً بنتائج الثانوية العامة، مؤكدة بأن طواقمها ستنتشر في كافة أرجاء القطاع لمتابعة وضبط أي تجاوز لحالات إطلاق النار، وسيتم ضبط مطلقي النار ومصادرة السلاح المستخدم، وإحالتهم للنيابة العامة.

ودعت المواطنين للابتهاج بنتائج الثانوية العامة بعيداً عن إطلاق النار واستخدام المفرقعات النارية، حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، ومراعاة لحالة السكينة العامة.