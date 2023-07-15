وفد كويتي يصل فلسطين

أريحا/سما/

وصل فلسطين، اليوم السبت، القائم بأعمال السفارة الكويتية في المملكة الاردنية مبارك الهاجري، يرافقه الملحق الدبلوماسي في سفارة الكويت، مسؤول ملف الجمعيات الخيرية في فلسطين، مشعل المطيري.

وجرت مراسم الاستقبال في صالة كبار الزوار في مقر الإدارة العامة للمعابر والحدود بأريحا، بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية الإسلامية الوزير ناصر قطامي.

وجرى استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وما تشهده من تطور في كافة المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الوفد رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج الذي ثمن هذه الزيارة الأخوية، واعتبرها توثيقا لأواصر العلاقة التاريخية التي تربط دولة فلسطين بدولة الكويت الشقيقة، ولبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين لايصال المساعدات المقدمة من دولة الكويت لمستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني وفي الاطار القانوني لمنظومة عمل البوابة الالكترونية للمساعدات الفلسطينية بادارة وزارة الخارجية لدى دولة الكويت.

وأكد فرج، المكانة الكبيرة التي يحظى بها الكويتيون في قلوب أشقائهم الفلسطينيين، حيث العلاقات المتينة والتنسيق والتشاور المستمر بين قيادة البلدين الهادفة إلى تحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

بدروه، أكد الهاجري علاقة الأخوة والمصير المشترك ما بين فلسطين والكويت، والتي تسير بثبات إلى تطابق المواقف على كافة الاصعدة، لتعميق التضامن العربي ووحدة الصف، والتي استمرت على نفس النهج في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وتابع: "إننا في البلدين نحمل ذات التطلعات والهموم في الذود عن قضايا أمتنا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وتستمر زيارة الوفد أربعة أيام، حيث يلتقي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وزيارة تفقدية لمدينة ومخيم جنين للمشاركة في افتتاح صرح الشهداء الكويتيين في بلدة رمانة، إلى جانب زيارة المؤسسات الوطنية والأهلية في محافظات رام الله والبيرة، والخليل، والقدس.

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