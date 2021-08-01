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ميسي ينجو من حادث مروري خطير في أمريكا (فيديو)

السبت 15 يوليو 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي ينجو من حادث مروري خطير في أمريكا (فيديو)



وكالات/سما/

كشف مقطع فيديو عن نجاة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، من حادث مروري أمس الجمعة بعد تجاهله الوقوف في الإشارة الضوئية الحمراء.

وظهرت في الفيديو سيارة ميسي برفقة شرطة فورت لودرديل في فلوريدا أمس الجمعة، وهي تنطلق مباشرة إلى التقاطع.

ورغم كون الإشارة حمراء، قامت سيارة ميسي بعبور التقاطع ولحقت بها سيارات الشرطة، ولحسن الحظ توقفت السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس دون أي تصادم أو حوادث.

وذكرت تقارير إنجليزية، أنه لم يعرف إن كان ميسي هو من يقود السيارة، إلا أنه كان من بين الركاب حسبما وثقت كاميرا قناة "تي يو سي سبورتس" الأرجنتينية.

وكان ميسي، أعلن الشهر الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد عامين من انضمامه إليه قادما من برشلونة، من أجل الالتحاق بنادي ميامي الأمريكي.

#ليونيل ميسي

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