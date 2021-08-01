"الضابطة الجمركية" يهيب بالمواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية

رام الله/سما/

أهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية واقتناءها لما تسببه من خطورة على سلامة وأمن المواطنين ، ومن مخاطر جمّة وترويع للأهالي، وتهديد للسلم الأهلي وهدر للأموال .

وأضاف في بيان صدر عنه اليوم السبت: " هذا ويكثف جهاز الضابطة من حملاته على المحال التجارية ونقاط بيع الممنوعات ومن العمل الاستخباري من خلال دائرة الاستخبار الجمركي بالتعاون مع الجهات الشريكة والأجهزة الامنية المختصة ، من خلال خطة عمل تم وضعها بهدف الحد من هذه الظاهرة في سبيل الحفاظ على الأمن المجتمعي ، ويستند بذلك للقرار الذي يحظر استيرادها والاتجار بها الصادر من مجلس الوزراء برقم ٢٦ لعام ٢٠٠٤ ، وعليه يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .

ودعا الجهاز المواطنين للابلاغ عن من يقوم بالاتجار بها ويضر بالصالح العام عن طريق الرقم المجاني ١٣٢ ، أو من خلال التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للجهاز (فيسبوك ، تويتر ، انستغرام)