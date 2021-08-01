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"الضابطة الجمركية" يهيب بالمواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية

السبت 15 يوليو 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الضابطة الجمركية" يهيب بالمواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية



رام الله/سما/

أهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية واقتناءها  لما تسببه من خطورة على سلامة وأمن المواطنين ، ومن مخاطر جمّة وترويع للأهالي، وتهديد للسلم الأهلي وهدر للأموال .

وأضاف في بيان صدر عنه اليوم السبت: " هذا ويكثف جهاز الضابطة من حملاته على المحال التجارية ونقاط بيع الممنوعات ومن العمل الاستخباري من خلال دائرة الاستخبار الجمركي بالتعاون مع الجهات الشريكة  والأجهزة الامنية  المختصة ، من خلال خطة عمل تم وضعها بهدف الحد من هذه الظاهرة في سبيل الحفاظ على الأمن المجتمعي ، ويستند بذلك للقرار  الذي يحظر استيرادها والاتجار بها الصادر من مجلس الوزراء برقم ٢٦ لعام ٢٠٠٤ ، وعليه يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم . 

ودعا الجهاز المواطنين للابلاغ عن من يقوم بالاتجار بها ويضر بالصالح العام عن طريق الرقم المجاني ١٣٢ ، أو من خلال التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للجهاز (فيسبوك ، تويتر ، انستغرام)

#جهاز الضابطة الجمركية

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