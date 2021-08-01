عطاري يطلع على احتياجات المزارعين في أم صفا شمال غرب رام الله

رام الله/سما/

اطلع وزير الزراعة رياض عطاري، على احتياجات المزارعين في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، والتي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين يحاولون تثبيت بؤرة استيطانية على أراضيها.

وأكد عطاري خلال جولة ميدانية، اليوم السبت، في الأراضي المستهدفة، التزام الحكومة بدعم صمود أهالي أم صفا، كما اجتمع مع المجلس المحلي للقرية، وتسلم قائمة بالاحتياجات الزراعية المطلوبة.

وأكد استعداد الوزارة لتوفير الاحتياجات، بهدف تعزيز صمود المواطنين من طرق زراعية واستصلاح وتأهيل وحماية للأراضي المستهدفة بالاستيطان.

يذكر أن قرية أم صفا تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، الذين يحاولون تثبيت بؤرة استيطانية على أراضيها.