عائلة بركة تتهم كهرباء غزة بالتسبب بوفاة ابنها والشركة تفتح تحقيقا بالحادث

غزة / سما/

حملت عائلة بركة وسط قطاع غزة شركة الكهرباء المسؤولية عن وفاة ابن العائلة الحاج/ عطايا خليل محمد بركة.

وقالت في بيان لها ان الشركة لجأت إلى طريق الغير قانوني المتمثل في قطع التيار عن المنازل دون سابق إنذار ومارست أخذ القانون باليد، يوم الأحد الموافق 9/7/2023 حيث حضر موظفوا الشركة إلى منزل المرحوم بإذن الله تعالى "عطايا خليل محمد بركة" الرجل المسن الذي يبلغ من العمر 83 عامًا وقاموا بقطع التيار الكهربائي عن منزله بذريعة تركيب عداد مسبق الدفع .

وأضافت:"هذه الواقعة ادت إلى استفزاز المرحوم عطايا بركة وارتفاع ضغطه وسقوطه بعدها على الأرض مغشياً عليه وإصابته بجلطة دماغية افقدته الوعي، وفي الوقت الذي غادر موظفي الشركة المكان؛ غادر أبو نبيل بسيارة الأسعاف للمستشفى فاقد الوعي ومكث في قسم العناية المركزة أربعة أيام إلى أن توفي ليلة الجمعة الموافق 14/7/2023 والتقارير الطبية الصادرة من المستشفى الأقصى تثبت ذلك".

وأهابت العائلة بكافة المسؤولين إتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع حد لهذه الممارسات مستقبلاً وهذا الأمر لا يتحقق إلا إذا تكبدت الشركة ثمن الخطيئه التي ارتكبتها واننا في عائلة بركة لن نتوانى في اللجوء إلى القضاء لتحصيل حق المغدور وعائلتة.

من جهتها قررت شركة توزيع الكهرباء تشكيل لجنة تحقيق وتحقق فورية للوقوف على حيثيات الموضوع من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأكدت الشركة مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام والتواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص.