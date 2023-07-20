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رسميا.. التربية تعلن موعد نتائج الثانوية العامة

السبت 15 يوليو 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. التربية تعلن موعد نتائج الثانوية العامة



رام الله/سما/

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، إن موعد إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة "توجيهي 2023"، سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس المقبل، الموافق 20/07/2023.

وأوضحت التربية في بيان صحفي، أنه يمكن لكل مشترك في الامتحان الحصول على نتيجته وكشف علاماته من خلال الرابط(psge.ps) .

يذكر ان عدد الطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لهذا العام بلغ (87826) مشتركاً موزعين على النحو الآتي: الفرع العلمي 24540، والفرع الأدبي 54641، وفرع الريادة والأعمال 3917، والفرع الشرعي 1242، والفروع المهنية 3486.

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