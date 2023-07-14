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الدفاع المدني يخمد عشرات الحرائق بسبب موجة الحر

السبت 15 يوليو 2023 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يخمد عشرات الحرائق بسبب موجة الحر



رام الله / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 62 حادث ضمت 57 حريق و5 حالات تقديم مساعدة وحوادث إنقاذ خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في أعقاب درجات الحرارة المرتفعة بسبب الكتلة الهوائية الحارة التي تضرب المنطقة.

وذكر الدفاع المدني في بيان مقتضب أن أبرز الحالات والحوادث جاءت كالتالي:

- إخلاء 5 إصابات من حادثي سير في محافظتي الخليل ونابلس .

- إخماد حريق ثلاثة مركبات في محافظات قلقيلية والخليل .

- إخماد حريق أعلاف وبالات قش بتسوية منزل في بلدة جوريش جنوب نابلس .

- إخماد 50 حريق أعشاب وأشجار في المحافظات.

#الدفاع المدني #موجة الحر

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