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عالمياً : الدولار ينخفض بعد ارتفاع الذهب

السبت 15 يوليو 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عالمياً : الدولار ينخفض بعد ارتفاع الذهب



وكالات / سما /

ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد صعودها قرب أعلى مستوى لها في شهر واحد، إذ تراجعت توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة الأميركية، مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

تحركات الأسعار

شهد الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 1.57 بالمئة خلال أسبوع، ليصل إلى مستوى 1955.21 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من تراجع المعدن الأصفر في آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.27 بالمئة.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في مؤسسة "سيتي إندكس" إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولارا و2000 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.28 بالمئة خلال الجمعة، لتصل إلى 24.9498 دولار للأونصة، إلا أنها سجلت ارتفاعا أسبوعيا تجاوز 8 بالمئة.

#أسعار الذهب #الدولار #الذهب

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