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حماس: حكومة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي

السبت 15 يوليو 2023 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: حكومة الاحتلال تواصل سياسة التطهير العرقي



غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم السبت، إن ما كشفه إعلام الاحتلال عن مخطط للوزير المتطرف بتسلئيل سموتريش للاستيلاء على ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، تأكيد  جديد على سياسة التطهير العرقي التي تمارسها الحكومة الصهيونية الفاشية، كما وصفها.

وأشار قاسم في تصريح مقتضب، إلى أن مساعي حكومة الاحتلال الحالية لاستكمال سياسة التهجير للشعب الفلسطيني.

واعتبر أن ذلك يعكس استهتار هذه الحكومة بالكامل بكل القوانين والمؤسسات الدولية.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أمس الجمعة، أن سموتريتش يعكف على تنفيذ خطة للسيطرة الاستيطانية على مناطق (ج).

#حماس #التطهير العرقي

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