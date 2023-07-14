الليكود: احتجاجات الطيارين وغيرهم لن توقف التشريعات القضائية

القدس المحتلة / سما /

أفاد حزب الليكود الحاكم، بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن احتجاجات الطيارين وعناصر الاستخبارات السابقين، لن توقف التشريعات القضائية.



وكانت وسائل إعلام إسرئيلية، أفادت يوم أمس، برفض المئات من جنود الاحتياط في وحدة سييرت متكال الخدمة العسكرية وذلك رفضًا للإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.



ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن "250 من جنود الاحتياط في سييرت متكال يبلغون قيادتهم بوقف التطوع للخدمة العسكرية إذا استمرت خطة تعديل القضاء".



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية إن "106 من جنود وطيارين وضابط من الاحتياط في سلاح الجو أعلنوا عن توقفهم عن المشاركة في التدريبات في ظل مواصلة الحكومة الإسرائيلية انقلابها على القضاء".





كما وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نيّته الاستمرار في إجراءات تشريع قانون الإصلاح القضائي رغم تهديدات طياري الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.