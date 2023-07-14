  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يطلق قنابل مسيلة للدموع تجاه وفد لبناني برفقة نائب في مزارع شبعا

السبت 15 يوليو 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يطلق قنابل مسيلة للدموع تجاه وفد لبناني برفقة نائب في مزارع شبعا



القدس المحتلة / سما /

ألقت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، قنابل مسيلة للدموع باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، على تخوم مزارع شبعا.

وأفادت قناة "المنار"، بأن "قوات الاحتلال طالبت الصحفيين بمغادرة المنطقة رغم وجودهم خلف ما يسمى بخط الانسحاب في مزارع شبعا".

ونقلت القناة اللبنانية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، عن النائب قاسم هاشم، قوله إنه "ليس هناك ما يسمى بخط الانسحاب ولا خطوط حمراء أمام الأجزاء المحتلة من أرضنا ومن حقنا الوصول إليها".

وكان مقطع مصور بثته قناة إسرائيلية، أظهر أخيرا، ما قالت إنهم لبنانيين يخربون كاميرات مراقبة تم تركيبها عند "بوابة فاطمة"، وهي معبر حدودي مغلق بين البلدين، ما استدعى تعليقا من الجيش الإسرائيلي.

وقالت قناة "كان" إن الحادث وقع أمس في ذروة اضطرابات شهدتها المنطقة الحدودية.

ونقلت عن الجيش الإسرائيلي أن "عددا من المشتبه بهم تسلقوا السياج غربي المطلة أثناء محاولتهم استفزاز القوات (الإسرائيلية) وتخريب البنية التحتية في المنطقة".

وأضاف الجيش: "لم يعبر المشتبه بهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكلوا أي خطر على السكان ويجري التحقيق في الحادث".

ويوم الأربعاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" اللبناني حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين، ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متصاعدة، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات من انجرار الطرفين إلى مواجهة عسكرية جديدة.

#الاحتلال #لبنان #مزارع شبعا #قنابل مسيلة للدموع

الأكثر قراءة اليوم

السويد تنقل رسالة إلى "إسرائيل" بشأن حرق التوراة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

أول طائرة فلسطينية حلقت فوق "الكرياه"

إعلام إسرائيلي يتحدث عن حادث خطير على الحدود مع لبنان

هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"

وفاة عامل من غزة في الداخل المحتل

مسؤول امني اسرائيل كبير: الدولة تتجه نحو مصيبة ويتم سحق الاقتصاد وسحب الاستثمارات

الأخبار الرئيسية

العداد الذكي

الكهرباء بغزة تتحدث حول مشروع العداد الذكي وجدول الكهرباء

مسؤول امني اسرائيل كبير: الدولة تتجه نحو مصيبة ويتم سحق الاقتصاد وسحب الاستثمارات

عرين الأسود

وحدة اليمام : هذا ما كان يفضله قادة "عرين الأسود" عند مواجهتنا .. إليكم التفاصيل

تصحيح نتائج الثانوية العامة

التعليم : عملية الفرز والإدخال لنتائج الثانوية العامة تسير ببطء في غزة

photo_2023-07-14_21-29-38

هآرتس : "إسرائيل" أقرب إلى "جمهورية الموز"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية