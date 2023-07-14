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راصد جوي يتحدث عن الموجة الحارة التي تضرب فلسطين وإنتهاء موعدها

السبت 15 يوليو 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي يتحدث عن الموجة الحارة التي تضرب فلسطين وإنتهاء موعدها



غزة / سما /

قال مدير عام الأرصاد الجوية، يوسف أبو أسعد، إن طقس فلسطين لا يزال تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة خلال الأيام المقبلة.

وأفاد أبو أسعد، في حديث إذاعي، إنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة التي بدأت تؤثر على فلسطين منذ يوم الأربعاء الماضي، حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وحول طقس فلسطين هذا اليوم، أفاد بأنه يشهد ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها بـ 6 – 7 درجات مئوية.

وزاد أبو أسعد، "طقس فلسطين غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين، سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة التي ستكون أعلى من معدلاتها بـ 9 درجات، لتصبح الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق".

ونوه، إلى أن درجات الحرارة ستعود يومي الثلاثاء، والأربعاء المقبلين، إلى الانخفاض، مع بقائها أعلى من معدلاتها بسبع درجات مئوية.

وحذّر مدير عام الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني.

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