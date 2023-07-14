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الكهرباء بغزة تتحدث عن مشروع العداد الذكي وتأثيره المستقبلي على المواطنين

السبت 15 يوليو 2023 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكهرباء بغزة تتحدث عن مشروع العداد الذكي وتأثيره المستقبلي على المواطنين



غزة / سما /

 

تحدثت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، اليوم السبت، عن مشروع العداد الذكي وتأثيره على الناس، في ظل الانتقادات الكثيرة التي واجهت الشركة خلال الأيام الماضية بشأن القضية.

وقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء، إن الشركة هدفها تطوير منظومة الشركة وأن توفير خدمة التيار الكهربائي للمواطنين هو هدفها الأساسي.

 وأكد ثابت في حديثه لإذاعة "صوت الأقصى"، أن كل الإجراءات التي تقوم بها الشركة إجراءات واضحة وعلاقة الشركة واضحة مع المواطنين وأنها لا تعمل لوحدها، وأن كل قراراتها متابعة من جميع الجهات. 

 وأضاف: "الشركة تعمل على توزيع كمية الكهرباء المحدودة لديها على المواطنين بجدول مناسب وبالتساوي في ظل ذروة فصل الصيف وحاجة الشركة لكميات كبيرة من الكهرباء".

وتابع: "مشروع العداد الذكي مازال في بدايته ومشروع يهدف للتخفيف على الموطنين وترشيد الاستهلاك ويعالج سرقة التيار الكهربائي".

ونوه ثابت إلى أن المواطن الذي يأخذ شؤون اجتماعية أو لديه حالة إنسانية ولا يستطيع شحن العداد الذكي يتم شحن له 50 شيكل بعد عملية البحث والتأكد.

#كهرباء غزة #العداد الذكي #غزة

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