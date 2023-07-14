لليوم الثالث.. فعاليات الإرباك الليلي في كوبر

رام الله / سما /

شهدت بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله، مساء الجمعة، فعاليات ارباك ليلية، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن الشباب الثائر في بلدة كوبر، نظموا فعاليات الإرباك الليلي، من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية المقامة فوق أراضيهم.

وأشارت إلى أن فعاليات المقاومة الشعبية التي ينظمها الشبان مستمرة منذ ثلاثة أيام في البلدة.

وبحسب المصادر، فإن مستوطنين من مستوطنة "نحلئيل" الجاثمة على أراضي قريتي بيتللو والجانية، حاولوا إقامة بؤرة استيطانية في منطقة "الباطن" جنوب غرب كوبر، عبر نصب خيمة سكنية وخزانات مياه.

ولفت إلى أن الأهالي تمكنوا من طرد المستوطنين والتصدي لهم، إلا أن قوات جيش الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي قرار عسكريا بالاستيلاء على المنطقة عام 1985، غير أن المستوطنين لم يتمكنوا من الاستيطان فيها، وبقي الأهالي يترددون عليها لحمايتها.