رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين خلال قمع مسيرات الجمعة في الضفة، وأهالي قرية أم صفا، شمال غرب رام الله ينجحون في إزالة بؤرة استيطانية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- عشرات الإصابات في الضفة.. وأهالي أم صفا ينجحون في إزالة بؤرة استيطانية

- "يديعوت": سموتريتش وضع خطة للسيطرة على مناطق (ج)

- فلسطين ترحب بجهود مصر لعقد قمة دول جوار السودان

- مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات و«الخارجية» ترحب

- نواب أميركيون يقاطعون خطاب هرتسوغ أمام «الكونغرس» احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا

- نائب ايرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، والعالم بالرد على جرائم الحرب الإسرائيلية

- نتنياهو عازم على دفع التشريعات: "الدولة ستتدبر أمرها دون عدة أسراب طائرات"

- مسيرة دراجات نارية إسنادا لمدينة جنين ومخيمها

- الشرطة السويدية تسمح بتجمع يعتزم خلاله ثلاثة أشخاص حرق الإنجيل والتوراة.. وغضب في إسرائيل

- تظاهرات في أم الفحم وطمرة والفريديس احتجاجا على تفشي الجريمة.. وعرقلة موكب نتنياهو

- العالم يشهد موجات حر قياسية.. وحرائق وفيضانات

* "الأيام":

- أهالي أم صفا يزيلون بؤرة استيطانية، وإصابة العشرات في قمع مسيرات الجمعة

- القدس: الاحتلال يقمع وقفة سلمية في الشيخ جراح ويعتقل 4 مواطنين

- الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي الأخير على جنين ومخيمها ألحق أضرارا بـ 460 وحدة سكنية

- إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات في كوبر

- الاحتلال يقرر هدم منزل محمد زلباني منفذ عملية شعفاط

- أكثر من 35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

- إعلام عبري: عناصر من «حزب الله» أزالوا كاميرات مراقبة إسرائيلية قرب الحدود

- قرار أممي بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات

- خبراء قانونيون: العمليات الإسرائيلية في جنين ترقى لجرائم حرب

- السويد: السماح بحرق الإنجيل والتوراة أمام السفارة الإسرائيلية

- 4 نواب أميركيين يقاطعون خطاب هرتسوغ أمام الكونغرس

- نائب إيرلندي يطالب حكومة بلاده بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين

- تظاهرات في أم الفحم وطمرة والفريديس احتجاجا على تفشي الجريمة

- جنود بالجيش الإسرائيلي يبلغون قادتهم بالتوقف عن مشاركتهم بالتدريبات العسكرية

- استطلاعان إسرائيليان: تراجع شعبية "الليكود" وتقدم "المعسكر الوطني"

- السودان: احتدام معارك حرب الجنرالين و«الجنائية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب

* "القدس":

- سموتريتش يبدأ بإجراءات عملية للسيطرة الكاملة على مناطق "ج"

- إصابات بالرصاص خلال مسيرات ومواجهات في الضفة

- "حقوق الإنسان" يعتمد قرارا يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات

- قانونيون: اقتحام مخيم ومدينة جنين يرقى إلى مستوى جرائم الحرب

- الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الاقصى وسط قيود اسرائيلية

- قتيل في الفريديس واحتجاجات بالداخل ضد الجريمة

- الجمعية الفلكية في جدة: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة غدا

- أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين

- إسرائيل تندد بمصادقة الشرطة السويدية على إحراق نسخة من التوراة

- السودان على شفا حرب أهلية شاملة