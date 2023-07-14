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اسعار الخضروات والفواكه واللحوم في اسواق غزة

السبت 15 يوليو 2023 07:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار الخضروات والفواكه واللحوم في اسواق غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم وطبق البيض في أسواق قطاع غزة اليوم السبت 15 يوليو 2023 على النحو التالي: -

بندورة                       3.5 شيكل

بصل                         2.5 شيكل

بطاطا بلدية                     2 شيكل

ليمون                       5 شيكل

خيار حمام                 1 شيكل

فلفل حلو ملون "فليفلة"        3 شيكل

فلفل حار                       2 شيكل

باذنجان                      1 شيكل

خيار بلدي                    3 شيكل

بنجر                        4 شيكل

لفت                           1 شيكل

جزر أحمر                   3 شيكل

جزر عادي                 2 شيكل

بطاطا حلوة                1 شيكل

ثومة                           6 شيكل

بطاطا صغيرة            1.2 شيكل

كوسا                         2 شيكل

يقطينة                        4 شيكل

فلفل سلطان                 2 شيكل

ملفوف أبيض                3 شيكل

ملفوف أحمر               2 شيكل

زهرة                        2.5 شيكل

قرع                    4 شيكل

بندورة شيري          4 شيكل

بازيلاء خضراء       6 شيكل

ملوخية                   2 شيكل

دجاج                     9 شيكل

لحوم حمراء             38 شيكل

طبق البيض   9 شيكل

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