  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حلا القاضي تتوج بفضية دورة الألعاب العربية في الكاراتيه

الجمعة 14 يوليو 2023 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
حلا القاضي تتوج بفضية دورة الألعاب العربية في الكاراتيه



الجزائر/سما/

 توجت لاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه حلا القاضي، اليوم الجمعة، بفضية دورة الألعاب العربية، بعد وصولها للدور النهائي في منافسات اللعبة التي جرت بالقاعة البيضاوية في العاصمة الجزائرية.

ونافست حلا في فئة وزن تحت 68 كغم "كوميتيه"، حيث حققت الفوز في مباراتها الأولى على منافستها الإماراتية، وتبعتها بانتصارٍ ثانٍ أمام لاعبة المنتخب الجزائري، لتضمن وصولها للدور النهائي.

وفي الدور النهائي، واجهت حلا، لاعبة المنتخب المغربي، وقدمت أداءً قوياً، لكنها خسرت في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وفي منافسات اليوم، شارك كل من محمد عودة ورزق طنطيش في منافسات تحت وفوق 84 كغم، لكن الحظ لم يحالفهما، لتختتم بذلك مشاركة منتخب الكاراتيه في الدورة العربية، بعد أن لعب بالأمس كل من حاتم عمرو في "الكاتا"، ونافس على البرونزية، وأنس بشارات في "الكوميتيه".

ـــ

#حلا القاضي

الأكثر قراءة اليوم

حاخام يهودي يصدم المصريين والعرب بحدود إسرائيل!

إعلام إسرائيلي يتحدث عن حادث خطير على الحدود مع لبنان

أسعار صرف العملات

غالانت : أحبطنا أكثر من 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل

أول طائرة فلسطينية حلقت فوق "الكرياه"

الأحمد: هذا ما سيبحثه مؤتمر الفصائل في القاهرة

غضب إسرائيلي من موافقة السويد على حرق نسخة من الكتاب اليهودي

الأخبار الرئيسية

تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو (فيديو)

نواب أميركيون يقاطعون خطاب هرتسوغ أمام "الكونغرس" احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية

كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة​

التربية توضح بشأن موعد إعلان نتائج "توجيهي"

"وول ستريت جورنال" تهاجم بايدن بسبب نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية