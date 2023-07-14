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مسيرة دراجات نارية اسنادا لمدينة جنين ومخيمها

الجمعة 14 يوليو 2023 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة دراجات نارية اسنادا لمدينة جنين ومخيمها



جنين/سما/

شارك دراجون من مختلف محافظات الضفة الغربية، وأراضي الـ48، اليوم الجمعة، في مسيرة دعم واسناد لمدينة جنين ومخيمها.

وانطلقت المسيرة التي نظمها الاتحاد العام للدراجات النارية، وفرق الدراجين، من وسط مدينة نابلس تجاه مدينة جنين ثم مخيمها، رافعين الأعلام الفلسطينية واليافطات التي كتب عليها "كلنا جنين"، دعما وإسناد، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي استمر لمدة يومين.

ووضع الدراجون أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء.

وقال بطل فلسطين في مسابقة الدراجات النارية حمودي عرسان لـ"وفا"، إن هذه المسيرة ردا على أعمال العربدة وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وتجول الوفد داخل المخيم، واطلعوا على العدوان الذي حل فيه، معبرين عن دعمهم وتضامنهم الكامل مع أهل المخي

#جنين
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