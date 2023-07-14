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كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة​

الجمعة 14 يوليو 2023 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تُشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة بركة​



غزة/سما/

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، تشكيلها لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات حادثة وفاة المواطن بركة من كافة جوانبه واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وتقدمت شركة توزيع الكهرباء في بيان لها، بأحر التعازي والمواساة من آل بركة على مصابهم الجلل في وفاة المرحوم بإذن الله الحاج عطايا بركة.

وقررت الشركة مراجعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للمشتركين للوقوف على أي خلل فيها لمعالجتها بشكل تام. 

وقررت الشركة أيضًا التواصل والتعاون مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لاستكمال كافة المعلومات والبيانات بالخصوص. 

وقالت الشركة: "بناء على ما تقدم، وحفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه أبناء شعبنا؛ فإن الشركة تشارك عائلة الفقيد الألم وتتعهد بوضعهم في صورة نتائج لجنة التحقيق بالتفصيل فور صدورها، مع التزامنا بتحمل أية مسئوليات تحددها مخرجات التحقيق".

وكانت عائلة بركة قد أصدرت بيان صحفي حملت فيه شركة الكهرباء المسؤولية عن وفاة المواطن عطايا بركة والذي توفي صباح اليوم الجمعة بعد مكوثه في المستشفى لعدة أيام.

#غزة #وفاة المواطن عطايا بركة

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