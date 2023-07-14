التعليم: لا موعد محدد لإعلان نتائج "التوجيهي "

رام الله/سما/

تحدثت وزارة التربية والتعليم في رام الله اليوم الجمعة، بشأن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة " توجيهي 2023 " في فلسطين .

وأوضح الناطق باسم التربية والتعليم، صادق الخضور في تصريح صحفي، إنه "لا موعد محدد لإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي حتى الآن، وكل ما يُنشر غير صحيح، ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتحديد يوم النتائج".

وكان الخضور، قال أمس الخميس 13 يوليو 2023، إن إعلان نتائج الثانوية العامة " التوجيهي " 2023 في فلسطين، سيكون نهاية الأسبوع المقبل، وبما لا يتعدّى يوم السبت الموافق 22 من الشهر الجاري.



وأضاف الخضور في حديث إذاعي أن الوزارة ماضية قدمًا في عمليات تصحيح اختبارات التوجيهي، والإدخال، لافتًا إلى أن تحديد اليوم المُخصص لإعلان النتائج لم يتم بعد، ولكن لن يتعدى يوم السبت 22 يوليو 2023.

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