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‎"التعاون الاسلامي" ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين

الجمعة 14 يوليو 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
‎"التعاون الاسلامي" ترحب بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين



جدة/سما/

رحبت منظمة التعاون الاسلامي بدعوة البرلمان الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، "نرحب بدعوة البرلمان الأوروبي الصادرة يوم أمس، الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحماية حل الدولتين، إضافة الى تأكيده على أهمية إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن دعمه لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستمر للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وعبرت المنظمة عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي، داعية، في الوقت نفسه، دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس رؤية حل الدولتين، انسجامًا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

#التعاون الاسلامي

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