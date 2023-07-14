الاحتلال يقمع وقفة في حي الشيخ جراح ويعتقل مواطنين اثنين

القدس المحتلة/سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الوقفة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري، واعتقلت مواطنا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، واعتقلت مواطنين اثنين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين المقدسيين عدي العوري ورمضان حاج محمود عقب اعتدائها على الأهالي في حي الشيخ جراح".

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

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