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الاحتلال يقمع وقفة في حي الشيخ جراح ويعتقل مواطنين اثنين

الجمعة 14 يوليو 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة في حي الشيخ جراح ويعتقل مواطنين اثنين



القدس المحتلة/سما/

 قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الوقفة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ضد مخططات التهجير القسري، واعتقلت مواطنا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الوقفة بالضرب، واعتقلت مواطنين اثنين.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين المقدسيين عدي العوري ورمضان حاج محمود عقب اعتدائها على الأهالي في حي الشيخ جراح".

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة بمخططات الاحتلال لتهجير أهالي الحي قسريا من منازلهم، لصالح الجمعيات الاستيطانية.

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#الشيخ جراح

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