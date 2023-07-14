  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

6 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 14 يوليو 2023 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقليلية/سما/

 أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم، عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات المواطنين، بعد أداء الصلاة، من أمام مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

#اصابات #مسيرة كفر قدوم

الأكثر قراءة اليوم

حاخام يهودي يصدم المصريين والعرب بحدود إسرائيل!

"نقابة موظفي غزة" تهدد بإتخاذ إجراءات احتجاجية الاسبوع المقبل عقب تأخر صرف الرواتب

غالانت : أحبطنا أكثر من 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل

أسعار صرف العملات

اردوغان : استثمارات خليجية ضخمة في الطريق الى تركيا

"المحكمة العليا" الاسرائيلية تناقش التماساً بتنحية نتنياهو من منصبه

500 طيار اسرائيلي يتجهون لتعليق أنشطتهم رفضا لـ "الإصلاحات القضائية" بينهم حالوتس

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-14_14-23-44

6 أشهر على حكومة نتنياهو.. فشل دبلوماسي وأزمة داخلية متصاعدة

1.jfif-e5392af7-ecb0-4cdf-8c8a-fb85c527d3d8

رام الله: أهالي أم صفا ينجحون بإزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي القرية

الأحمد: هذا ما سيبحثه مؤتمر الفصائل في القاهرة

photo_2023-07-14_13-40-19

غضب إسرائيلي من موافقة السويد على حرق نسخة من الكتاب اليهودي

64b02aaa42360431f366dc9f

حاخام يهودي يصدم المصريين والعرب بحدود إسرائيل!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية