الاحتلال يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم غرب سلفيت

سلفيت/سما/

- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المواطنين من إقامة صلاة الجمعة، فوق أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، في بلدة ديراستيا غرب سلفيت.

وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان، إن عشرات المواطنين أدوا الصلاة على مدخل منطقة القعدة المهددة بالاستيلاء، بعد أن منعتهم قوات الاحتلال من الوصول إلى أراضيهم، حيث عززت من تواجدها العسكري، ونصبت خيمة في المكان.

ورفع المشاركون من الأهالي، ونشطاء ضد الاستيطان، اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبسياسة الاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية.

وأكدوا ضرورة توسيع المشاركة السلمية لمناهضة الاستيطان، ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى نهب مزيد من أراضي ديراستيا لصالح التوسع الاستيطاني.

وتنظم فعالية ديراستيا للأسبوع الرابع على التوالي، بمشاركه أمين سر حركة "فتح" في سلفيت عبد الستار عواد، وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، وهيئة مقاومه الجدار والاستيطان، ولجان المقاومة الشعبية، وفعاليات البلدة كافة.