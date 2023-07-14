تأسيس القسم الفلسطيني في المنظمة العالمية لأبحاث طب وجراحة الفم والأسنان

رام الله/سما/

أعلنت المنظمة العالمية لأبحاث طب وجراحة الفم والأسنان (IADR) عن تأسيس القسم الفلسطيني في المنظمة، وذلك بتأييد بالإجماع من مجلس إدارة المنظمة، خلال اجتماعه السنوي في العاصمة الكولومبية، بوغوتا.

وقالت عميدة البحث العلمي في جامعة القدس، رئيسة القسم الفلسطيني، الدكتورة إلهام الخطيب: قمنا بوضع اسم فلسطين على خريطة العالم من ناحية أبحاث طب الأسنان، وفخورون بالإعلان عن تأسيس قسم للمنظمة العالمية لبحوث طب وجراحة الفم والأسنان في فلسطين، بعد سنوات من الجهود المتواصلة.

وأضافت: رؤيتنا التي نشأت في عام 2011 أصبحت اليوم حقيقة، حيث تلقينا تأييدا بالإجماع من مجلس إدارة المنظمة. هذه الخطوة الهامة تعد دليلا على التزام وجهود فريقنا والدعم المقدم من المنظمة العالمية IADR والمنظمة العربية (AMER-IADR).

وبينت الخطيب: ضمت النواة التأسيسية لهذا القسم باحثين وعلماء وطلبة وممارسين متحمسين لعمل الأبحاث النوعية في فلسطين، وسيقوم عمل القسم على تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية، وتبادل المعرفة والخبرات مع الزملاء في هذا المجال المهم، بالتعاون مع الجامعات والنقابات المهنية والمؤسسات العاملة في مجال الصحة الفموية، إلى جانب وزارتي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت: تهدف المنظمة العالمية لبحوث طب وجراحة الفم والأسنان في فلسطين إلى تعزيز التعليم والبحث والتواصل في مجال طب الأسنان، وتعزيز تقنيات العلاج والرعاية الصحية الفموية، وتوفير بيئة مثمرة للابتكار والتطوير في هذا المجال، وتطمح إلى تطوير مهارات الباحثين وتعزيز المستوى العلمي والمهني في فلسطين، وسيكون تأسيس قسم فلسطيني لهذه المنظمة خطوة مهمة في تطوير وتعزيز مجال البحوث بمجال طب وجراحة الفم والأسنان في البلاد، وتعزيز تواصل الباحثين المحليين مع الباحثين الإقليميين والدوليين والمجتمع العلمي العالمي.

وأشارت إلى أن تأسيس هذا القسم يعكس الاعتراف العالمي بالجهود والإسهامات القيمة للباحثين الفلسطينيين في مجال طب الأسنان، ويساهم في تعزيز التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي مع باقي دول العالم.

وقالت الخطيب: نشجع جميع المهتمين للانضمام للقسم الناشئ، والمشاركة في بناء مستقبل زاهر لأبحاث طب وجراحة الفم والأسنان في فلسطين.