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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نعلين و6 مواطنين من الخليل

الجمعة 14 يوليو 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نعلين و6 مواطنين من الخليل



رام اللله/الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أسيرا محررا من بلدة نعلين، غرب رام الله، وستة مواطنين من محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت  الشاب خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

يذكر أن سرور أفرج عنه قبل شهر ونصف من سجون الاحتلال، بعد اعتقال دام عامين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خالد حمدان حلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل عند حاجز عسكري في بيت لحم، وأحمد سلمان أبو سندس، وثائر جهاد أبو سندس من دورا، وعادل شاكر اشنيور من الظاهرية، وديار كامل أبو هشهش من مخيم الفوار، وعاصم بدر من مدينة الخليل، بعد أن فتشت منازلهم.

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#نعلين #الخليل

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