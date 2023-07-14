رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر إصابة أربعة مواطنين، بينهم إصابتان بحالة خطيرة في اعتداء للمستوطنين على بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس: مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية يعزز علاقات الصداقة والتعاون

_ الرئيس: حان الوقت لنيل حريتنا واستقلالنا والساحة الأميركية مهمة جدا للنضال الفلسطيني

_ "التربية": إعلان نتائج "التوجيهي" لا يتعدى 22 تموز الحالي

_ إصابات في الضفة بينها اثنتان بحالة حرجة نتيجة اعتداء للمستوطنين على بلدة كفر ثلث

_ شخصيات وقوى: جولة الرئيس في جنين ومخيمها أكدت التحام القيادة مع شعبها في وجه العدوان

_ زكارنة: طرح عطاءات إعادة إعمار البنية التحتية لمخيم جنين الأحد

_ اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

_ البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

_ أبو جيش: نسبة البطالة لخريجي التعليم المهني في فلسطين صفر

_ اللواء دويكات: لا اعتقالات على خلفية سياسية والبعض أوقف بناء على مذكرات قانونية

_ الوزير عساف يبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

الأيام:

_ خمس إصابات بينها حالتان خطيرتان في سياق اعتداءات استيطانية واسعة

_ الرئيس يشيد بتعزيز التعاون الصيني العربي: نحو عالم متعدد الأقطاب

_ وفاة شاب من بيت فجار بعد غرق شقيقه في يافا

_ واشنطن: إسرائيل لا تفي بعد بشروط الإعفاء من التأشيرة

_ البرلمان الأوروبي يدعو دوله للاعتراف بدولة فلسطين ولموقف ضد الاستيطان

_ "السلام الآن": البناء الاستيطاني يصل الذروة: 14044 وحدة استيطانية جديدة خلال 6 أشهر

_ حكومة الاحتلال تقدم خطة جديدة لبناء جيب استيطاني في حي مقدسي

_ "العليا" الإسرائيلية تنظر في التماس لعزل نتنياهو

القدس:

_ المستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات في الضفة بحماية الجيش

_ تصاعد الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن

_ الانتهاء من مشروع ربط مستوطنات القدس الشرقية والغور عبر "الشارع الأميركي"

_ "العليا" تقرر النظر في التماس يطالب بعزل نتنياهو

_ خطة اسرائيلية للسيطرة على الأماكن التراثية في الضفة

_ واشنطن: إسرائيل لا تفي بشروط الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية