  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 14 يوليو 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر إصابة أربعة مواطنين، بينهم إصابتان بحالة خطيرة في اعتداء للمستوطنين على بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس: مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية يعزز علاقات الصداقة والتعاون

_ الرئيس: حان الوقت لنيل حريتنا واستقلالنا والساحة الأميركية مهمة جدا للنضال الفلسطيني

_ "التربية": إعلان نتائج "التوجيهي" لا يتعدى 22 تموز الحالي

_ إصابات في الضفة بينها اثنتان بحالة حرجة نتيجة اعتداء للمستوطنين على بلدة كفر ثلث

_ شخصيات وقوى: جولة الرئيس في جنين ومخيمها أكدت التحام القيادة مع شعبها في وجه العدوان

_ زكارنة: طرح عطاءات إعادة إعمار البنية التحتية لمخيم جنين الأحد

_ اشتية يثمن جهود ممثلة "UNDP" في تعزيز صمود شعبنا

_ البرلمان الأوروبي يؤكد دعمه لحل الدولتين ويدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

_ أبو جيش: نسبة البطالة لخريجي التعليم المهني في فلسطين صفر

_ اللواء دويكات: لا اعتقالات على خلفية سياسية والبعض أوقف بناء على مذكرات قانونية

_ الوزير عساف يبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون الإعلامي المشترك

الأيام:

_ خمس إصابات بينها حالتان خطيرتان في سياق اعتداءات استيطانية واسعة

_ الرئيس يشيد بتعزيز التعاون الصيني العربي: نحو عالم متعدد الأقطاب

_ وفاة شاب من بيت فجار بعد غرق شقيقه في يافا

_ واشنطن: إسرائيل لا تفي بعد بشروط الإعفاء من التأشيرة

_ البرلمان الأوروبي يدعو دوله للاعتراف بدولة فلسطين ولموقف ضد الاستيطان

_ "السلام الآن": البناء الاستيطاني يصل الذروة: 14044 وحدة استيطانية جديدة خلال 6 أشهر

_ حكومة الاحتلال تقدم خطة جديدة لبناء جيب استيطاني في حي مقدسي

_ "العليا" الإسرائيلية تنظر في التماس لعزل نتنياهو

القدس:

_ المستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات في الضفة بحماية الجيش

_ تصاعد الأزمة بين الحكومة الإسرائيلية وواشنطن

_ الانتهاء من مشروع ربط مستوطنات القدس الشرقية والغور عبر "الشارع الأميركي"

_ "العليا" تقرر النظر في التماس يطالب بعزل نتنياهو

_ خطة اسرائيلية للسيطرة على الأماكن التراثية في الضفة

_ واشنطن: إسرائيل لا تفي بشروط الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

حاخام يهودي يصدم المصريين والعرب بحدود إسرائيل!

"نقابة موظفي غزة" تهدد بإتخاذ إجراءات احتجاجية الاسبوع المقبل عقب تأخر صرف الرواتب

غالانت : أحبطنا أكثر من 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل

أسعار صرف العملات

اردوغان : استثمارات خليجية ضخمة في الطريق الى تركيا

"المحكمة العليا" الاسرائيلية تناقش التماساً بتنحية نتنياهو من منصبه

500 طيار اسرائيلي يتجهون لتعليق أنشطتهم رفضا لـ "الإصلاحات القضائية" بينهم حالوتس

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-14_14-23-44

6 أشهر على حكومة نتنياهو.. فشل دبلوماسي وأزمة داخلية متصاعدة

1.jfif-e5392af7-ecb0-4cdf-8c8a-fb85c527d3d8

رام الله: أهالي أم صفا ينجحون بإزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي القرية

الأحمد: هذا ما سيبحثه مؤتمر الفصائل في القاهرة

photo_2023-07-14_13-40-19

غضب إسرائيلي من موافقة السويد على حرق نسخة من الكتاب اليهودي

64b02aaa42360431f366dc9f

حاخام يهودي يصدم المصريين والعرب بحدود إسرائيل!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية