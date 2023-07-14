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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في أم صفا

الجمعة 14 يوليو 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في أم صفا



أصيب مواطن بقنبلة صوت، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان، في قرية أم صفا، شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام،  تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة تخللها تأدية صلاة الجمعة، رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.

وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة، استشهد يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت في أم صفا.

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