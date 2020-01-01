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صحيفة: إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية مع دول عربية

الجمعة 14 يوليو 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة: إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية مع دول عربية



القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، بأن إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، وذلك بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي بالبحرين ضمن مبادرة "N 7".

وقال كبير مديري مشروع "N 7" ويليام ويشسلير: "لقد أبرمت إسرائيل بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".

وأضاف، أن "(N 7) مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين".

و"N 7" هو مشروع يهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويهدف المشروع لتنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى بين إسرائيل والدول العربية المطبعة معها، من أجل تسريع سبل التعاون المشترك.

ووقعت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، في 2020، اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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