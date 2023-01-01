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نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الأجهزة الأمنية للصحفي عواودة

الجمعة 14 يوليو 2023 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الأجهزة الأمنية للصحفي عواودة



استنكرت نقابة الصحفيين قيام الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفي عقيل عواودة مساء أمس الخميس، مطالبةً بالإفراج الفوري عنه.


واعتبرت النقابة في بيان لها، اعتقال عواودة يشكل انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي وحق التعبير عنه.


ووفقا لمعلومات أولية فإن اعتقال عواودة جاء على خلفية كتاباته على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانتقاده للاعتقال السياسي، ونفي الناطق باسم الأجهزة الامنية لوجود أية اعتقالات سياسية.


واعتبرت النقابة أن توقيت عملية الاعتقال مساء الخميس وعشية العطلة الأسبوعية التي تمتد حتى صباح الأحد تهدف لمنع الإفراج عنه بشكل سريع.


وفي ذات السياق رحبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن الصحفي أحمد البيتاوي بعد أكثر من أسبوع من اعتقاله بذلت خلالها النقابة جهود كبيرة للإفراج عنه.

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