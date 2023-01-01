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يديعوت : سموتريتش وضع خطة للسيطرة على مناطق (ج)

الجمعة 14 يوليو 2023 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : سموتريتش وضع خطة للسيطرة على مناطق (ج)



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلي، وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش عقد لقاءًا دراماتيكيًا بين جهات في الإدارة المدنية، ووزارة الجيش وممثلين عن المؤسسة الأمنية، لتغيير أولويات العمل التنفيذي في الضفة الغربية، بهدف السيطرة الكاملة على مناطق (ج) لصالح الاستيطان.

وبحسب الصحيفة العبريةـ، فإن الاجتماعه ركز على موضوع أساسي لصياغة سياسة جديدة فيما يتعلق بهدم المباني التي توصف بأنها "غير قانونية" في المنطقة (ج).

ولفتت الصحيفة إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة البناء اليهودي في مناطق (ج)، ووقف البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

وقال مصدر أمني للصحيفة: "الأمر سيكون صعبًا، فهو لا يتعلق بالأميركيين فقط، بل يتعلق بالعالم العربي، وبالطبع يتعلق بالعلاقة المباشرة مع الفلسطينيين .. هناك مستوى سياسي يشجع البناء وفقًا للقانون وبالتنسيق مع الأميركيين وهذا أمر مرحب، ولكن هناك جهات تجيز إقامة البؤر الاستيطانية بشكل غير قانوني وهذا خطير جدًا".

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